Antalya'da gurbetçi işletmeciye sandalyeli, tekmeli tokatlı darp kamerada - Son Dakika

Antalya'da gurbetçi işletmeciye sandalyeli, tekmeli tokatlı darp kamerada

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir gurbetçi işletmeci 4 gencin saldırısına uğradı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir gurbetçi işletmeci 4 gencin saldırısına uğradı. Yere yatırılıp sandalyeyle tekme tokat darp edilen işletmeciyi ölümden eşi ve kızı kurtardı. Çeşitli yerlerinde yara izi olan işletmeci, gençlerden şikayetçi oldu. Kavga anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Uzun yıldır Almanya'nın Münih kentinde kargo işi yapan 48 yaşındaki Ali Rıza Şimşeker, çocuklarının isteği üzerine 1 yıl önce Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Eşi Gülay Şimşeker'in memleketi Antalya'ya yerleşen Ali Rıza Şimşeker, kendisine bir market aldı. Bir süre bu marketi işleten Şimşeker, daha sonra eşinin mesleği üzerine Konyaaltı ilçesinde pizza işletmesi açtı. Şimşeker çifti ile, yan taraflarındaki düğün salonunun personelleriyle geçtiğimiz cuma günü hesap anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. O gece Şimşeker çifti oğullarını hesabın eksik yatırıldığını söylemek için salona indi. İddiaya göre salon sahibi, " Bu saatte beni rahatsız etmeyin hesabıma yazın yarın hallederiz" diyerek genci azarlayarak geri gönderdi. 15 dakika sonra salon sahibi işyerine gelerek, Şimşeker çifti tartıştı ve bölgeden ayrıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen salon sahibi, bir süre sonra tekrar Şimşeker, çiftinin bulunduğu işletmeye gelerek rahatsızlık vermeye başladı. Salon sahibi Şimşeker çifti ve vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

Cumartesi günü saat 19.40'da iş yeri önünden geçen 2 gençten birisi dışarı çıkmak üzere olan Ali Rıza Şimşeker'e dönüp, "Ne bakıyorsun' diyerek yine iddiaya küfür etti. Şimşeker'in cevap vermesi üzerine araçtan inerek gelen 2 kişiyle birlikte, 4 genç Şimşeker'in üzerine saldırmaya başladı. Eşinin darp edildiğini gören Gülay Şimşeker'de olaya müdahil oldu. Tekme tokat darp edilen Ali Rıza Şimşeker' gencin biride sandalye ile vurdu. Gençlerin yakınlarının da olaya karışması nedeniyle kavga büyüdü. Tarafların kavgası tartışmalarla birlikte yaklaşık 30 dakika sürdü. Çok sayıda polis ekibinin gelmesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Ali Rıza Şimşeker, darp raporu alıp salon sahibi ve çocuklarından şikayetçi oldu.

"ALMANYA'DAN GELDİ"

Yaşadıklarını anlatan Ali Rıza Çelikten, "Eşime ben genelde yarım ediyorum. Olayda 3-4 kişi bana saldırdılar. İçerideyken beni tahrik etmek için birkaç kez, küfür ettiler. Uzaklaşmalarını söylediğimde tekme tokat saldırdılar. 4 kişi beni darp etti. Planlı şekilde yaptıkları belli, araçlarını dükkanımın önüne park ediyorlar. Sandalye ile vurdular. 4 kişinin bir insanın üzerine saldırması doğru değil. Polise gittim şikayetçi oldum, darp raporu aldım. Kaburgalarımda ezilme, kol ve ayaklarımda, başımda yaralar var. O gençlerin annelerinin babalarının başlarına böyle bir şey gelirse ne diyecekler." dedi.

Kısa süre önce bu işletmeyi açtıklarını ve yan taraflarındaki düğün salonu sahibinin kendileri ile uğraştığını dile getiren Çelikten, "Salon sahibi birkaç haftadır bizimle uğraşıyor. Bizim işletmemize geldi bağırdı çağırdı, eşimin üzerine yürüdü. Bana elini kaldırınca bende itekleyerek uzaklaştırdım. En ufak bir darp kavga yok. Bu olayı büyütüp, çocuklarını benim üzerime salmış." dedi.

"HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"

Olayın çıkış nedenini anlatan Çelikten, " Sebep aslında çok hafif. Burada 2-3 personel yemek yedi. Hesabın bir parçasını ödemeyi unuttular. Bizde salona sürekli girip çıktığımız için eşim oğluma hesabı hatırlatması için gönderiyor. 15 TL için çıkan bir olay. Salon sahibi de oğlumu azarlayarak uzaklaştırmış. Biz olayı kapattık. Bunun üstüne aynı gün salon sahibi işyerimize gelerek bize hakaret etti. İkinci geldiğinde tekrar bağırmaya başladı. Bizde uzaklaştırmaya çalıştık. Kira ödediğim yer benimdir. Olay bu. Hakkımız sonuna kadar arayacağım."diye konuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

40 sene yaşadığı Almanya'da böyle bir olay başına gelmediğini Antalya'da yaşadıklarının üzüntü verici olduğunu kaydeden Çelikten, " Artık buna ne diyeceğimizi bilmiyorum. Çok üzgünüm. 2 sene içinde bu olayı yaşamak beni çok üzdü."ifadelerine yer verdi.

"EŞİM BELKİ HAYATINI KAYBEDECEKTİ"

Eşini saldırganların elinden güçlükle kurtaran Gülay Şimşeker, "Bu yapılan yakışık almadı. Mekan basmak, kadını, kızı, aileyi dövmek yakışık almadı. Kimin ailesine yapılırsa yapılsın hoş bir şey değil. İlk defa bir erkeğin bir kadını dövdüğünü gördüm. 5-6 kişi gelip mekan basmak kim olursa yakışmaz. Eşimi ellerinden almamış olsaydım daha kötü olacaktı. Araba çalışır durumdaydı. Kızımla ben araya girmemiş olsaydım belki ben bugün eşimi kaybetmiş olacaktım. Hepsinden şikayetçiyim cezalarını çeksinler." diye konuştu.

Yaşanan darp anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İlk görüntüde iş yerinin önüne gelen gençlerinden birinin Ali Rıza Şimşeker'e laf atıp tekme tokat saldırdığı ardından iki kişinin daha olaya katıldığı görüldü. 4 genç yere yatırıp tekme tokat Şimşeker'i darp ederken, gençlerden biri ise işletmeciye sandalye ile vurdu. Şimşeker'i eşi Gülay Şimşeker ve çocukları kurtarmak için büyük çaba sarfetti. 4 gencin Şimşeker ailesine saldırması ve Gülay Çeliker'i yerde sürüklemesi de kameralara yansıdı.

(İHA)

Antalya'da gurbetçi işletmeciye sandalyeli, tekmeli tokatlı darp kamerada

Konyaaltı, Gurbetçi, Antalya, Gülay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da gurbetçi işletmeciye sandalyeli, tekmeli tokatlı darp kamerada - Son Dakika

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