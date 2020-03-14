Antalya'da "güvenli eğitim" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da "güvenli eğitim" uygulaması yapıldı

6 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gerçekleştirilen "güvenli eğitim" uygulamasında aranan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Antalya'da

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gerçekleştirilen "güvenli eğitim" uygulamasında aranan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan kontrollere Antalya'da 203 ekip, 546 personel katıldı.

Kent genelinde 99 okul servis aracı ile okul çevrelerindeki 639 yer denetlendi.

Bir internet salonu, 3 kafe, kahvehaneye değişik maddelerden toplam 576 lira cezai işlem uyguladı.

Ayrıca 2 bin 885 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, 7 aranan kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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