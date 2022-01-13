Antalya'da güvenlik görevlisini öldüren sanığın müebbet hapsi istendi - Son Dakika

Antalya'da çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanığın yargılanması sürüyor.

11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mevlüt K, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Öldürülen Hakan Ökten'in annesi Keziban Ökten, sanığa tepki göstererek, "Oğlum çok efendiydi, oğlumu planlayarak öldürdün. Oğlumu neden öldürdün, 6 çocuğu neden yetim bıraktın?" dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Mevlüt K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesinde Santral Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Mayıs 2021'de silahla yaralanmış olarak bulunan Hakan Ökten, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayın şüphelisi Mevlüt K, saklandığı evde gözaltına alınmıştı. Başka bir cinayetten dolayı cezaevinden şartlı tahliyeyle çıktığı belirlenen Mevlüt K. tutuklanmıştı.