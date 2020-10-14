Öte yandan, hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin poşetlerle bahçeden çıkması yer alıyor.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yapılan çalışmada, Metin A. Alanya'da, Mustafa A. da Gazipaşa ilçesinde yakalandı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığıyla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da güvenlik kamerasına yansıyan avokado hırsızlığıyla ilgili 2 kardeş yakalandı - Son Dakika

Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti