Antalya'da güvenlik kamerasına yansıyan avokado hırsızlığıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da güvenlik kamerasına yansıyan avokado hırsızlığıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, avokado hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, avokado hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı 9. JASAT Timi ve Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı ve Toslak mahallelerindeki bahçelerden yaklaşık 15 bin avokadonun çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği İ.S. (24), M.Ç. (24), A.A. (20) ve H.K'yi (17) belirlenen adreslerde gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.S, M.Ç. ve A.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.K, serbest bırakıldı. Öte yandan, zanlıların, çaldıkları avokadoları motosikletle götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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