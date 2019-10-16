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Antalya'da güz dönemi domates hasadı başladı

31 dakika önce

Antalya'da güz dönemi domates hasadı başladı 52 bin dekarlık örtüaltı alanın 30 bin dekarında domates üretiliyorANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde güz dönemi domates hasadı başladı Kumluca İlçesinde Ağustos ayı içinde dikilen güz domateslerinin hasadı başladı.

Antalya'da güz dönemi domates hasadı başladı

52 bin dekarlık örtüaltı alanın 30 bin dekarında domates üretiliyor

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde güz dönemi domates hasadı başladı

Kumluca İlçesinde Ağustos ayı içinde dikilen güz domateslerinin hasadı başladı. Kumluca Ziraat Odası Başkanlığının verilerine göre, Kumluca Bölgesinde yaklaşık 52 Bin dekar alanda örtü altı sebze üretimi yapılıyor. Bunun yaklaşık 30 Bin dekar alanında domates üretiliyor. Kumluca bölgesinde güzlük, mevsimlik (Kışlık) ve baharlık olmak üzere 3 dönemde domates üretimi yapılıyor. Güz dönemi domatesler ağustos ayında veya Eylül ayının ilk günlerinde dikiliyor. Ağustos ayında dikilen güz dönemi domateslerin hasadı başladı.

Üretici Mehmet Ali Topuz, 1 Ağustosta kokteyl domates çeşidi domatesi ektiklerini belirterek " 15 Ekim'de hasada başladık. Fiyatlar uçuk değil. Ama inşallah bundan daha kötüsü olmaz. Daha da iyi olmasını temenni ediyorum. " dedi.

Seher Bala ise; "Bu sera kızımın, damadımın serası. Çocuklarıma yardım ediyorum. Çocuklarımın kazanması için, çocuk bakıyorlar. Gece gündüz serada çalışıyorlar. İyi bir sezon geçmesini diliyorum" dedi.

Antalya'da güz dönemi domates hasadı başladı

Kumluca, Antalya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:43 Kaynak: İHA
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