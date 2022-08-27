Tartıştığı kişilerin numarasını vermeyen arkadaşını dizinden vurdu - Son Dakika
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Tartıştığı kişilerin numarasını vermeyen arkadaşını dizinden vurdu

27.08.2022 11:43
Tartıştığı kişilerin numarasını vermeyen arkadaşını dizinden vurdu

ANTALYA'da H.T. (37), husumetli olduğu kişilerin telefon numarasını istediği arkadaşı Şükrü B.'yi (44), 'Bilmiyorum' cevabına alınca tabancayla diz kapağından vurdu.

ANTALYA'da H.T. (37), husumetli olduğu kişilerin telefon numarasını istediği arkadaşı Şükrü B.'yi (44), 'Bilmiyorum' cevabına alınca tabancayla diz kapağından vurdu.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 815'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. H.T., 07 DEE 43 plakalı motosikletiyle, husumetli olduğu kişilerin cep telefonu bilgilerini istemek için arkadaşı Şükrü B.'nin evine gitti. Şükrü B., bu kişileri tanımadığını, dolayısıyla da cep telefonlarını bilmediğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.T., yanındaki tabancasını çıkarıp Şükrü B.'yi eşi ve çocuklarının gözü önünde diz kapağından vurup, geldiği motosikletle kaçtı.

Tabanca seslerini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şükrü B., sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü.

Polis, kaçan H.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı kişilerin numarasını vermeyen arkadaşını dizinden vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı kişilerin numarasını vermeyen arkadaşını dizinden vurdu - Son Dakika
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