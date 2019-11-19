Antalya'da hafif raylı sistem çalışması

Antalya'da 3. Etap Raylı Sistem projesi kapsamında yapılacak katlı kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım bazı güzergahlarda yan yollardan sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dumlupınar Bulvarı ile Meltem Bulvarı kesişimindeki katlı kavşak çalışmaları başladı. Çalışmaların başlaması nedeniyle 20 Kasım Çarşamba günü sürücülerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için yeni düzenleme yapıldı.

Buna göre, Dumlupınar Bulvarı üzerindeki trafik akışı yan yollar üzerinden tek yönlü olarak sağlanacak.

Antalyaspor Kavşağından, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine gidecek araçlar Dumlupınar Bulvarı doğu yan yolunu kullanarak İller Bankası Yonca Kavşağından güney istikamete dönerek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine ulaşabilecek.

Yetkililer vatandaşın mağdur olmaması ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından yönlendirme levhalarını dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.