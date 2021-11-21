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Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı iki bisikletli öldü - Son Dakika

Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı iki bisikletli öldü

21.11.2021 23:11
Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı iki bisikletli öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı iki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı iki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

O.G. (38) yönetimindeki 07 LKV 76 plakalı hafif ticari araç, İncekum Mahallesi Antalya-Alanya D-400 kara yolunda, aynı yönde bisikletlerle ilerleyen F.T.T. (25) ve Y.E'ye (25) çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bisiklet sürücülerinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler, Alanya Belediyesinin morguna kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan O.G, jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı iki bisikletli öldü
Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı iki bisikletli öldü
Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı iki bisikletli öldü
Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı iki bisikletli öldü

Bisiklet, Antalya, Tragger, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı iki bisikletli öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı iki bisikletli öldü - Son Dakika
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