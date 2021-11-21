Yapılan incelemenin ardından cenazeler, Alanya Belediyesinin morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

O.G. (38) yönetimindeki 07 LKV 76 plakalı hafif ticari araç, İncekum Mahallesi Antalya-Alanya D-400 kara yolunda, aynı yönde bisikletlerle ilerleyen F.T.T. (25) ve Y.E'ye (25) çarptı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı iki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı iki bisikletli öldü - Son Dakika

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