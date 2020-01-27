Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kavaklı Mahallesi'nde, Kerem Cengiz (25) idaresindeki plakasız motosiklet ile Melek Pala yönetimindeki 07 ADZ 559 plakalı hafif ticari araç kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Bir süre motosikleti önünde sürükleyen hafif ticari araç, daha sonra park halindeki 07 ACM 199 plakalı otomobile çarptı.

Motosikletten savrularak ağır yaralanan Kerem Cengiz, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Gencin, 3 gün önce bir restoranda motosikletli kurye olarak işe başladığı, kaza yaptığı aracın da restorana ait olduğu öğrenildi.