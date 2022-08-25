Hafriyat kamyonunun motosiklete çarptığı kazada anne kız öldü, baba yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hafriyat kamyonunun motosiklete çarptığı kazada anne kız öldü, baba yaralandı

25.08.2022 16:37
Hafriyat kamyonunun motosiklete çarptığı kazada anne kız öldü, baba yaralandı

Antalya'da hafriyat kamyonu motosiklet ile ilerleyen aileye çarptı.

Antalya'da hafriyat kamyonu motosiklet ile ilerleyen aileye çarptı. Kazada anne ve kızı hayatını kaybederken baba yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Oba Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.K. (43), yönetimindeki hafriyat kamyonu ile tali yola girmek istedi. Bu esnada İ.S. (30), yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.S, eşi A.S. (31), ve 1 yaşındaki kız çocukları E.S.S, yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan aileyi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan anne A.S, ve kızı E.S.S, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazada asli kusurlu olduğu değerlendirilen hafriyat kamyonu sürücüsü İ.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü Alanya'da tur minibüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı Alanya'da tur minibüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Oba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafriyat kamyonunun motosiklete çarptığı kazada anne kız öldü, baba yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:37:05. #1.11#
SON DAKİKA: Hafriyat kamyonunun motosiklete çarptığı kazada anne kız öldü, baba yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement