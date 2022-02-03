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Antalya'da hakkında 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da hakkında 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

03.02.2022 18:12
Antalya'da hakkında 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'da hakkında 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari R.K. Aksu ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da hakkında 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da hakkında 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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