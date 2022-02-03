Antalya'da hakkında 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari R.K. Aksu ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da hakkında 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika