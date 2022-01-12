Antalya'da hakkında 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da hakkında 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan R.K, düzenlenen operasyonla Kepez ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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