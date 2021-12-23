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Antalya'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

23.12.2021 14:10
Antalya'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da 40 suç kaydı bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevinde gönderildi.

Antalya'da 40 suç kaydı bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevinde gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan uzun süredir arananların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.T, saklandığı yerde gözaltına alındı.

Hükümlünün "hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan 40 kaydının olduğu bildirildi.

Adliyeye sevk edilen A.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.İ'ye de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Hırsızlık, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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