Antalya'da hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

10.08.2022 16:57
Antalya'da hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucunda 14 suç kaydı bulunan ve göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan C.T. gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kanyonu gezmekte zorlanan milli sporcuya jandarma ekiplerinden jest Kanyonu gezmekte zorlanan milli sporcuya jandarma ekiplerinden jest 7,5 yıl hapis cezası ile aranan firari, jandarmaya yakalandı 7,5 yıl hapis cezası ile aranan firari, jandarmaya yakalandı
Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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