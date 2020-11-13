Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde durdurduğu bir otomobildeki İ.M'nin (34) arandığını belirledi.

Antalya 'da hakkında "kasten öldürme"den 27 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

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