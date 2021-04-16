Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin yapılması için çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün sözde Antalya jandarma sorumlularından olduğu öne sürülen T.Ö. gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderilecek.