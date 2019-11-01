Antalya'da haklarında hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı

Antalya'da hırsızlık, terör propagandası yapma ve kasten yaralama suçlarından aranan ve hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.U., Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli A.U. Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Manavgat İlçe Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince Yukarı Hisar mahallesi Tugayoğlu Caddesi'ndeki bir otelde konaklayan ve "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan V.Y. de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen V.Y., Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Aşağıpazarcı Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri önünde S.İ.'nin bıçakla hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanması sonucu meydana gelen kasten yaralama olayı ilgili Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde S.E. ile E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Yaralama olayında kullanılan bir adet bıçak da olay yeri yakınında bulunarak muhafaza altına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.Y. serbest bırakıldı, S.E. ise Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA