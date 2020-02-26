Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 33 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da çeşitli mahkemelerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 kişi yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, Antalya ve diğer illerdeki mahkemelerde araması bulunan 123 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

55 ekipten 121 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari 33 sanık ile ifadeleri alınmak üzere araması bulunan 30 kişi yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.