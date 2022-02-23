Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı

23.02.2022 22:54
Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı

Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyesi 3 kişi yakalandı.

Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyesi 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan 3 kişinin farklı evlerde saklandığı ihbarı üzerine 15-19 Şubat'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. ve S.D.T. ile hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. yakalanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Antalya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı Son dakika haberleri | Antalya'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı FETÖ mensubu şahıslar hücre evinde yakalandı FETÖ mensubu şahıslar hücre evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
22:50 Pelin Öztekin'den, heyecanlandıran açıklama! Babası Rasim Öztekin, ölmeden önce filmde oynamış!
22:48 Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor
22:45 ABD'den korkutan açıklama: Rusya askerlerinin yüzde 80'ini Ukrayna'ya girmek üzere ileriye konuşlandırdı
22:16 Son Dakika: ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Kuzey Akım 2 projesi yetkililerine yaptırım uygulanacak
22:04 Tarihçi İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini değerlendirdi, kaçırdığı noktayı açıkladı
21:51 Fatih Altaylı, yeni logo tasarımına çok sinirlendi: Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir
21:24 Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı
21:23 Ölüm anında beyni incelenen adam, sadece güzel günleri düşünmüş!
20:51 Başarılı oyuncu Beren Saat imaj değiştirdi! Yeni tarzı hayranlarından tam not aldı
20:48 Dünya, bu hakemi konuşuyor! Elazığspor maçında verdiği kararlarla herkesi şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 23:01:27. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement