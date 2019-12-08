Son Dakika Haberleri: Antalya'da halı mağazasının yüzde 70'lik indirimi yoğunluğa neden oldu
Son Dakika Güncel Antalya'da halı mağazasının yüzde 70'lik indirimi yoğunluğa neden oldu - Son Dakika

Antalya'da halı mağazasının yüzde 70'lik indirimi yoğunluğa neden oldu

6 saat önce

Bir halı firmasının Gaziantep'teki fabrika depolarına su basması nedeniyle yüzde 70'lik indirimin uygulandığı Antalya'daki mağazasında yoğunluk yaşandı.

Antalya'da halı mağazasının yüzde 70'lik indirimi yoğunluğa neden oldu, System.String[]

Bir halı firmasının Gaziantep'teki fabrika depolarına su basması nedeniyle yüzde 70'lik indirimin uygulandığı Antalya'daki mağazasında yoğunluk yaşandı.

Muratpaşa ilçesinde bulunan bir mağazada, halı ve yorganlarda yüzde 70'lik indirim uygulanacağı açıklanınca, mağaza kapısında uzun kuyruk oluştu.

Vatandaşların, halı ve yorgan çeşitlerinden alabilmek için büyük bir çaba içerisine girdikleri görüldü.

Mağaza sahibi Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, Gaziantep'te bulunan fabrika depolarına su bastığı için mağazalarındaki ürünleri bitirmek için indirim yaptıklarını söyledi.


Halı ve yorgan alanlara paspas hediye ettiklerini ve vatandaşlardan büyük ilgi gördüklerini dile getiren Fidan, indirimlerin ileriki günlerde de devam edeceğini bildirdi.

Gaziantep, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:16 Kaynak: AA
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