Antalya'da halı mağazasının yüzde 70'lik indirimi yoğunluğa neden oldu

Bir halı firmasının Gaziantep'teki fabrika depolarına su basması nedeniyle yüzde 70'lik indirimin uygulandığı Antalya'daki mağazasında yoğunluk yaşandı.

Muratpaşa ilçesinde bulunan bir mağazada, halı ve yorganlarda yüzde 70'lik indirim uygulanacağı açıklanınca, mağaza kapısında uzun kuyruk oluştu.

Vatandaşların, halı ve yorgan çeşitlerinden alabilmek için büyük bir çaba içerisine girdikleri görüldü.

Mağaza sahibi Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, Gaziantep'te bulunan fabrika depolarına su bastığı için mağazalarındaki ürünleri bitirmek için indirim yaptıklarını söyledi.



Halı ve yorgan alanlara paspas hediye ettiklerini ve vatandaşlardan büyük ilgi gördüklerini dile getiren Fidan, indirimlerin ileriki günlerde de devam edeceğini bildirdi.