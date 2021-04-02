Antalya'da halk otobüsü şoförünün müdahale ettiği kadına şiddet olayının şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Antalya'da halk otobüsü şoförünün müdahale ettiği kadına yönelik şiddet olayında, kadını darbeden ve şoförü bıçakla tehdit eden iki kişi yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeşildere Mahallesi'nde yaşanan kavga ve kavgayı ayırmak isteyen özel halk otobüsü şoförü Barış Aytar'ın kesici aletle tehdit edilmesi olayıyla ilgili E.G. ve V.G. adlı iki şüphelinin olayda kullandıkları kesici aletlerle yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemelerde E.G. ve V.G. isimli şahısların birçok suçtan kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şüpheli şahıslar, haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Olay

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Antalya Ulaşım AŞ'nin şehir içinde hizmet veren 07 AU 336 plakalı otobüsün şoförü Barış Aytar, seyir halindeyken Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yol kenarında bir kadının darbedildiğini görüp müdahale etmiş, bunu fırsat bilen kadın, olay yerinden kaçmıştı.

Şüphelilerin bıçak çıkarması üzerine Aytar da olay yerinden ayrılmış, bu anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansımıştı.