İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Çetin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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