Antalya'da halk otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Öte yandan, kaza anı halk otobüsündeki ve kaza yeri yakınlarındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi 'nde seyreden S.G'nin kullandığı 07 HFP 31 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet ve sürücü, bu sırada karşı yönden gelen halk otobüsüyle çarpıştı.

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