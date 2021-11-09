Halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Eren Arıcan'ın okul çantası ve resim dosyasının, polisler tarafından olay yerinden kaldırıldığı görüldü.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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