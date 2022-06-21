Antalya'da halk plajında soyunma kabinindekileri fotoğraflayan yabancı uyruklu şahsa tekme tokat dayak atıldı - Son Dakika
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Antalya'da halk plajında soyunma kabinindekileri fotoğraflayan yabancı uyruklu şahsa tekme tokat dayak atıldı

21.06.2022 16:25

Antalya'da halk plajındaki soyunma kabinlerinde üstlerini değiştiren kadınları telefonuyla fotoğraflayan yabancı uyruklu bir şahıs, durumu fark eden genç tarafından tekme tokat dövüldü.

Konyaaltı sahilinde, kadınların üstlerini değiştirdiği soyunma kabini içlerinin fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu, bir genç tarafından yakalanarak dövüldü.

ÇEVREDEKİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Kendisini tokatlayan kişinin elinden kurtulmaya çalışan kimliği belirsiz gence, çevredeler de tepki gösterdi. Darbeden genç, cep telefonu kamerasıyla görüntü alan yabancı uyruklu gence, "Başa alır mısın, ne yaptığını söyler misin? Bağır, söyle; fotoğraflarını çektiğini söyle. Gel buraya gel, söyle 'Fotoğrafını çektim' de" diye bağırdı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbarla sahile gelen polis, görüntü çektiği ileri sürülen genci gözaltına aldı.

Soyunma kabinindekileri fotoğrafladığı iddiasıyla dövüldü
Soyunma kabinindekileri fotoğrafladığı iddiasıyla dövüldü
Soyunma kabinindekileri fotoğrafladığı iddiasıyla dövüldü
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Kaynak: DHA

Konyaaltı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da halk plajında soyunma kabinindekileri fotoğraflayan yabancı uyruklu şahsa tekme tokat dayak atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da halk plajında soyunma kabinindekileri fotoğraflayan yabancı uyruklu şahsa tekme tokat dayak atıldı - Son Dakika
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