Antalya'da Halk Süt Projesi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Halk Süt Projesi kapsamında ihtiyacı olan ailelerin çocuklarına süt dağıtımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların gelişimine katkı sunmayı amaçlayan proje kapsamında dağıtılan süt, Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğinden temin edildi.

Antalya ve ilçelerinde 2-5 yaş arasındaki çocuklara aylık 8'er litre süt desteği sağlayan proje kapsamında şu ana kadar 8 bin aileye halk süt paketi dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuvvetli sağanak nedeniyle Gazipaşa ilçesindeki ulaşıma kapanan yolları yeniden açtı.