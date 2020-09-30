Antalya'da hamamlara tur yasağı iptal edildi - Son Dakika

Antalya'da hamamlara tur yasağı iptal edildi

ANTALYA Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kentte daha önce alınan hamamlara tur düzenlenmesi veya kişilerin hamamlara toplu olarak taşınması yasağı, pandeminin seyri göz önünde bulundurularak, iptal edildi.

Antalya'da hamamlara tur yasağı iptal edildi, System.String[]

ANTALYA Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kentte daha önce alınan hamamlara tur düzenlenmesi veya kişilerin hamamlara toplu olarak taşınması yasağı, pandeminin seyri göz önünde bulundurularak, iptal edildi. Ayrıca pandemi döneminde kamu kurum ve kuruluşlarında personelin talepte bulunması halinde aylık çalışma süresi dikkate alınarak, 31 Aralık'a kadar 24 saat üzerinden çalıştırılmalarına izin verilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsün önlenmesine yönelik yeni kararlar aldı. Karar kapsamında, Antalya'da pandemide görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma statüsüne bakılmaksızın görev yapan sürekli işçiler dahil tüm personelin kendi talepleri olması halinde aylık çalışma süresi dikkate alınıp, 31 Aralık'a kadar günlük 24 saat üzerinden çalıştırılmasına izin verilecek ve buna göre planlama yapılacak.

Yayımlanan kararda, kentte daha önce alınan hamamlara tur düzenlenmesi veya kişilerin hamamlara toplu olarak taşınması yasağının da iptal edildiği belirtilerek, şöyle denildi:  "Kurulumuzun 14.08.2020 tarihli ve 2020/77 no'lu kararının 1. maddesinin 'Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından risk oluşturduğu göz önünde bulundurularak, ilimizde bulunan hamamlara tur düzenlenmesi veya insanların hamamlara toplu şekilde taşınmasının yasaklanmasına' ülke genelindeki uygulamalar ve pandeminin seyri göz önünde bulundurularak iptal edilmesine karar verilmiştir."


Koronavirüs, Antalya, Aralık, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da hamamlara tur yasağı iptal edildi - Son Dakika

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