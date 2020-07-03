Antalya'da hamile ablasını öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası - Son Dakika

Antalya'da hamile ablasını öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası

Antalya'da kavga ettiği hamile ablasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'da kavga ettiği hamile ablasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

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6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Asilhan Çiko, müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Çiko, yaşananların anlık geliştiğini, çok pişman olduğunu söyledi.

Ablasının öldürmek istemediğini öne süren Çiko, "Alnımda silinmeyen bir kardeş katili yazısı var artık, vicdanım rahat değil. Ablamın hamile kalmasına sinirlendim. O bana bıçakla saldırınca kendimi kaybettim, çok pişmanım." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çiko'yu, 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir gecekonduda 13 Ağustos 2019'da Asilhan Çiko (18) ile ablası Kader Kübra Çiko (20) arasında kavgaya dönüşen tartışmada, kardeşi tarafından bıçaklanan Kader Kübra Çiko hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra intihar girişiminde bulunan Çiko, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Antalya, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da hamile ablasını öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası - Son Dakika

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