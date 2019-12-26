Antalya'da hamile eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da hamile eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Antalya'da hamile eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

6 saat önce

Antalya'da yedi aylık eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya'da hamile eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı, System.String[]

Antalya'da yedi aylık eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Ç, yaraladığı eşi müşteki Zehra Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Murat Ç, cezaevine girmeden önce ses kayıt programının da yüklü olduğu telefonunu eşine verdiğini söyledi.

Daha sonra cezaevine teslim olmadığını ve telefondaki ses kayıtlarını dinlediğinde eşinin başka biriyle görüşme yaptığını öne süren sanık, "Bu olaydan dolayı aramızda kavga çıktı. Eşimin bazı sözleri üzerine mutfaktan aldığım bıçakla onu yaraladım. Sonra kendime gelince hemen ambulansı arayıp yardım istedim. Aşağıya ambulansı karşılamak için indim, polisler yeni gelmişti" diye konuştu.

Zehra Ç. ise suçlamaları kabul etmediğini, kendisini yaralayan eşinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde 3 Ağustos'ta eşiyle tartışan Murat Ç, 7 aylık hamile eşi Zehra Ç'yi bıçakla yaralamıştı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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