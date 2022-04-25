Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı

25.04.2022 20:34
Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı

Antalya'da yaşanan kazada paten sürmek için hareket halindeki özel halk otobüsüne tutunan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 12 yaşındaki arkadaşı da yaralandı.

Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, S.G. yönetimindeki 07 AU 0400 plakalı özel halk otobüsü kent merkezine doğru seyir halindeyken, iddiaya göre otobüsün arkasına 3 patenli çocuk tutundu.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Araca tutunarak kayan çocuklardan dengesini kaybederek düşen Emin A. otobüsün arka tekerleği altında kaldı. Arkadaşı İskender O. ise düşmeye bağlı kolundan yaralandı. Kazayı fark eden şoför hemen otobüsü durdururken, çevredekiler ise kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Kolundan yaralı çocuk ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Emir G. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından adının Emin A'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
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Halk Otobüsü, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı - Son Dakika
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