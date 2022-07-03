Burada tamiratı yapılan otobüsü kontrol etmek için bir süre tur atan sürücü, terminale girmek için Antalya Bulvarı Otogar Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta beklerken araç motor kısmından alev aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı - Son Dakika

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