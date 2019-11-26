Son Dakika Haberleri: Antalya'da hareket halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
Son Dakika Güncel Antalya'da hareket halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Antalya'da hareket halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Antalya'da seyir halindeyken alevlerin yükseldiği otomobil tamamen yandı.

Antalya'da hareket halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Antalya'da seyir halindeyken alevlerin yükseldiği otomobil tamamen yandı.

Bora Arat yönetimindeki 06 DP 1699 plakalı hafif ticari aracın kaput bölgesinden Antalya-Serik kara yolu Cırnık Köprüsü civarında alevler yükselmeye başladı.

Durdurduğu aracından inen Arat, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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