Antalya'da hasar tespitinde dijital dönüşüm başladı - Son Dakika

Endüstri 4.0'ın tarımda uygulanmasıyla verimlilik, kalite ve kazanç artıyor. Bu kapsamda Projebank07 uygulamasının ardından yeni bir projeyi daha hayata geçiren Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Afet Hasar Tespit Programı Beta Sürümü" tanıtıldı.



İl Müdürlüğünde yapılan tanıtım toplantısında ilçe müdürlükleri teknik personellerine uygulamanın tanıtımı yapıldı. İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarımsal afetlerden sonra meydana gelen hasar tespitlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi ve dijital dönüşümün faydaları kullanılarak anlık olarak üst makamlara bilgi akışının sağlanması için il müdürlüğü yazılımcıları ve teknik personel tarafından geliştirilen afet hasar tespit programı beta sürümü kullanılmaya başlandı. Birçok özelliği ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan program masaüstü ve mobil olarak kullanılan ara yüzlere sahip olarak tasarlandı. İl Müdürlüğü olarak çağın gereklerine uygun olarak son teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tarımdaki dijital dönüşüme ayak uydurmadan tarımın geleceğinde yer almamızın mümkün olmadığının farkındayız. Çağımız hız çağı ve ancak bu hıza ayak uydurabilenler tutunabilmekte ve rekabet edebilme yeteneklerini muhafaza edebilmektedirler. Bu kapsamda birçok projeye imza attık ve atmaya devam ediyoruz" denildi.



"Kısa zamanda durum tespiti"



2020 yılına yepyeni ve yenilikçi bir proje ile başlanıldığı belirtilerek, "Doğal afetler tarımsal üretimin en büyük risklerindendir. Afet öncesi alınması gereken tedbirler kadar afet sonrası hasar tespiti yapılması da çok önemlidir. Bu kapsamda afet sonrası en kısa zamanda durum tespiti yapmak hasara uğrayan tarım işletmesinin hasar durumunun net bir şekilde belirlenmesi için son derece önemlidir. Hayata geçirdiğimiz mobil uygulama ile afet sonrası durum tespitleri hızlı bir şekilde yapılabilecek ve veriler dijital ortamda saklanacak. Uygulama geliştirilebilir olma özelliği ile de sürekli kendini güncelleyebilecek. Bugün 19 ilçemizden teknik personellerimize uygulamanın tanıtımını yaparak aynı anda 19 ilçemizde uygulamamızın kullanılmasını sağlayacağız" ifadelerinde bulunuldu. - ANTALYA