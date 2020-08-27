Antalya'da hastane önünde park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Antalya'da hastane önünde park halindeki otomobil yandı

Çevrede bulunan vatandaşların söndürmek için seferber olduğu yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde meydana geldi. İbrahim Alagöz'e ait 07 KCE 16 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların söndürmek için seferber olduğu otomobil, kısa süre içinde alevler içinde yanmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. Polis yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.