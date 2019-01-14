Antalya'da Hastane Tuvaletinde Doğum İddiası
1 saat önce
Antalya'da bir çocuğun karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, tuvalette doğum yaptığı iddia edildi.
Antalya
'da bir çocuğun karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, tuvalette doğum yaptığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki H.A, karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi
Acil Servisine gitti. Hastanenin tuvaletine giren H.A, burada doğum yaptı. H.A'nın çığlıklarını duyan hasta yakınları personele haber verdi.
Hastane çalışanları tarafından servise götürülen H.A, tedavi altına alındı. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ve müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:45 Kaynak: AA
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