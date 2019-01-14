Son Dakika Haberleri: Antalya'da Hastane Tuvaletinde Doğum İddiası

Antalya'da Hastane Tuvaletinde Doğum İddiası

1 saat önce

Antalya'da bir çocuğun karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, tuvalette doğum yaptığı iddia edildi.

Antalya'da Hastane Tuvaletinde Doğum İddiası, System.String[]
Antalya'da bir çocuğun karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, tuvalette doğum yaptığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki H.A, karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti. Hastanenin tuvaletine giren H.A, burada doğum yaptı. H.A'nın çığlıklarını duyan hasta yakınları personele haber verdi.

Hastane çalışanları tarafından servise götürülen H.A, tedavi altına alındı. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ve müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:45 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, Güncel
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