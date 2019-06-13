Antalya'da hastanede patlama: 1 ölü
1 saat önce
Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:33
'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi.
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Hastanede klima ünitesi patladı: 1 ölü, 3 yaralı