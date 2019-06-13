Son Dakika Haberleri: Antalya'da hastanede patlama: 1 ölü
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Antalya'da hastanede patlama: 1 ölü

1 saat önce

Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'da hastanede patlama: 1 ölü, System.String[]
Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:33 
Ekonomi
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