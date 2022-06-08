Antalya'da hastaneye yetişemeyen kadın, takside doğum yaptı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Antalya'da hastaneye yetişemeyen kadın, takside doğum yaptı! O anlar kameralara yansıdı

08.06.2022 11:31

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda hamile kadın hastaneye yetişemeyerek bindiği takside doğum yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Doğumun ardından sedyeyle hastaneye alınan anne ve bebeğin, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki hamile Samara Satılmış, sabah saatlerinde sancısı artınca hastaneye gitmek için eşi Burak Satılmış ile taksiye bindi. Özel bir hastaneye doğru yola çıkan kadının sancıları yolda şiddetlendi ve doğum başladı.

TAKSİDE DOĞURDU

Hastaneye ulaştırılan kadının doğumu, taksiden indirilmesinin tehlikeli olabileceği için ebe ve hemşireler tarafından araçta gerçekleşti. Bebeğe 'Melek Ayşe' ismi verildi. Tüm bu yaşananlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Hastanenin taksinin önüne geldiği anlar, personellerin koşturması, sedyenin getirilmesi ve sağlık çalışanların mücadelesi kameralarca kaydedildi. Ayrıca bebeğin sağlık çalışanının kucağında, annenin sedye ile hastaneye alındığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Takside doğum sırasında yaşanan telaş kamerada

"BEBEK DE ANNE DE İYİ"

Sorumlu Hemşire Aleyna Aydoğan, hastaları Satılmış'ın takside doğum yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Hastamızın sabah sancıları artınca taksi ile hastanemize geliyor. Fakat hastamız hastaneye ulaştığı zaman doğum başlamış. Dışarıda olan ekip arkadaşlarım ve ebelerimiz duruma bakarak doğumun başladığını fark ediyorlar. Bebeği riske atmamak yerine hastanede doğumu gerçekleştiriyorlar. Bebeğimiz 3.5 kilogram dünyaya geldi. Bebeğimiz de annemiz de çok sağlıklı bizim için en önemli olan şey bu" dedi.

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Kaynak: İHA

Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da hastaneye yetişemeyen kadın, takside doğum yaptı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da hastaneye yetişemeyen kadın, takside doğum yaptı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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