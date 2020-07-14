Antalya'da hava, kara ve denizden "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Antalya'da, hava, kara ve denizden "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İl genelinde dün yapılan uygulamaya 1278 personelden oluşan 203 ekip, 2 deniz, 2 hava aracı ve 2 dedektör polis köpeği katıldı.

Kentin giriş ve çıkışları ile şehir merkezinde önceden tespit edilen toplam 133 sabit uygulama noktası ve iş yeri kontrol edildi.

Sorgulanan 4 bin 165 kişiden, çeşitli suçlardan aranan 90'ı gözaltına alındı.

Kontrol edilen 726 araçtan 46'sına 53 bin 942 lira ceza kesilirken, 2 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, helikopter ve drone ile yapılan havadan trafik denetiminde de toplam 145 sürücüye idari para cezası uygulandığı bildirildi.