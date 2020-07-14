Antalya'da hava, kara ve denizden "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Antalya'da hava, kara ve denizden "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı

Antalya'da, hava, kara ve denizden "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Antalya'da, hava, kara ve denizden "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım

İl genelinde dün yapılan uygulamaya 1278 personelden oluşan 203 ekip, 2 deniz, 2 hava aracı ve 2 dedektör polis köpeği katıldı.

Kentin giriş ve çıkışları ile şehir merkezinde önceden tespit edilen toplam 133 sabit uygulama noktası ve iş yeri kontrol edildi.

Sorgulanan 4 bin 165 kişiden, çeşitli suçlardan aranan 90'ı gözaltına alındı.

Kontrol edilen 726 araçtan 46'sına 53 bin 942 lira ceza kesilirken, 2 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, helikopter ve drone ile yapılan havadan trafik denetiminde de toplam 145 sürücüye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Türkiye, Antalya, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da hava, kara ve denizden 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da 24 Temmuz'da cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:16 Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da 24 Temmuz'da cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
19:16
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 23:02:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da hava, kara ve denizden "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]