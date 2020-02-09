Antalya'da hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü, sahil ve sokaklar boşaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü, sahil ve sokaklar boşaldı - Son Dakika

Antalya'da hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü, sahil ve sokaklar boşaldı

6 saat önce

Antalya'da hafta sonunda hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düşünce, kentin sahil ve sokakları bomboş kaldı.

Antalya'da hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü, sahil ve sokaklar boşaldı, System.String[]

Antalya'da hafta sonunda hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düşünce, kentin sahil ve sokakları bomboş kaldı.


Yüksek kesimlerine kar yağan Antalya'da hafta sonu hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 5 dereceye kadar düştü. Nem oranının yüzde 16 olarak ölçüldüğü kentte, dün etkisi gösteren soğuk hava dalgası bugün de devam etti. Özellikle hafta sonları vatandaşların ve tatilcilerin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, havanın güneşli olmasına rağmen adeta bomboş kaldı. Varyantlardaki seyir terasına gelen yabancı turistler, dağlardaki kar ile birlikte sahilin fotoğraflarını çekti. Kentin en işlek caddelerinden Anafartalar Caddesi'nde de boşluklar göze çarptı. Varyantlardaki seyir terasına gelen yabancı turistler, dağlardaki kar ile birlikte sahilin fotoğraflarını çekti.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, sıcaklık pazartesi gününden itibaren artışa geçecek. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı
Meteoroloji'den 8 kente kritik çığ uyarısı Yenikapı'da Büyük Kudüs Mitingi düzenlendi Eşinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker için kampanya başlatıldı

Son Dakika Haberleri
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 19:55:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü, sahil ve sokaklar boşaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]