ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI MAYIS REKORUNA YAKLAŞTI

ANTALYA'da 37 dereceyi gören hava sıcaklığı 92 yıllık mayıs ayı rekoruna yaklaştı. Koyaaltı Sahili'ne giden tatilciler ve kent sakinleri sıcak havanın keyfini sürdü.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı yaz günlerini aratmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 92 yıllık verileri incelediğinde mayıs ayında sıcaklık rekoru en son geçen yıl 17 Mayıs'ta 41.7 derece ile kırıldı. Bugün ise kentte hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı da 25 derece olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilenler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Yerli yabancı tatilcilerle birlikte kent sakinlerinin yoğunluk oluşturduğu sahilde kimisi denize girdi kimi ise güneşlenmeyi tercih etti. Denizin ve sıcak havanın keyfini en çok çocuklar çıkardı.

Irak'tan gelerek Antalya'da yaşamaya başlayan Ray El Halk Musi, ailesinin sıcak havadan dolayı kenti çok sevdiğini ve sadece 2 ay çok sıcak olması nedeniyle zorlandıklarını söyledi.

Denizin keyfini çıkaran Mustafa Yılmaz da eşiyle haftasonunu değerlendirdiklerini söyledi. Antalya'nın nemli ve sıcak olduğunu anlatan Yılmaz, "Diğer illere göre Antalya'nın daha sıcak olması benim sevdiğim bir yönü. Zorlandığımız günlerde oluyor sıcaklık nedeniyle ama genel olarak seviyoruz" dedi.

CADDE ORTASINDA SERİNLİK

hava sıcaklığı, kentte yaşayan çocuklara serinlemenin alternatif yollarını da arattı. Mahalle arasındaki caddenin altından geçen su borusu patlayınca çocuklara aradıkları fırsat çıktı. Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde bir ara sokakta patlayan su borusu, asfalt caddede su birikmesine neden oldu. Sıcak havadan bunalan çocuklar, şort mayolarını giyip biriken suyun içinde oyun oynayarak serinledi. Yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen çocukların eğlenceli halleri görenleri gülümsetti. Yoldan geçen araçlar da suyun içinde eğlenen çocukları görünce yollarını değiştirerek eğlencelerini bölmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça tatilcileri dışarı çıkmamaları yönünde uyardı. (DHA)