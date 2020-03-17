Antalya'da havadan denetimde 38 sürücüye 10 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da havadan denetimde 38 sürücüye 10 bin lira ceza - Son Dakika

Antalya'da havadan denetimde 38 sürücüye 10 bin lira ceza

6 saat önce

Antalya'da havadan trafik denetiminde 38 sürücüye 10 bin lira ceza uygulandığı bildirildi.

Antalya'da havadan denetimde 38 sürücüye 10 bin lira ceza, System.String[]

Antalya'da havadan trafik denetiminde 38 sürücüye 10 bin lira ceza uygulandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent trafiğinin havadan helikopter ve drone ile denetlendiği belirtildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin her zaman, her yerde etkin gerçekleştirilerek, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulabilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

"Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak,park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik Serik- Manavgat ile Alanya kara yollarındaki kontrollerin, iki saat sürdüğü aktarıldı.

Helikopter ve drone ile gerçekleştirilen havadan özel trafik denetiminde, emniyet kemeri kullanmayan 6, seyir halinde cep telefonuyla konuşan 6, kırmızı ışık kuralına uymayan 26 sürücüye 10 bin 8 lira para cezası uygulandığı açıklandı.

Helikopter, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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