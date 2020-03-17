Antalya'da "Havadan Özel Trafik Denetimi" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 'Havadan Özel Trafik Denetimi' - Son Dakika

Antalya'da "Havadan Özel Trafik Denetimi"

6 saat önce

Antalya'da "Havadan Özel Trafik Denetimi" kapsamında toplam 38 sürücüye 10 bin 8 TL para cezası uygulandı.

Antalya'da

Antalya'da "Havadan Özel Trafik Denetimi" kapsamında toplam 38 sürücüye 10 bin 8 TL para cezası uygulandı.


Trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak ve ihlallerin önlenmesine yönelik Serik- Manavgat ve Alanya Karayolunda "Havadan Özel Trafik Denetimi" yapıldı. Helikopter ve Drone ile yapılan trafik denetimlerinde emniyet kemeri kullanmayan 6 sürücüye, seyir halinde cep telefonu ile konuşan 6 sürücüye, kırmızı ışık kuralına uymamaktan 26 sürücüye olmak üzere toplam 38 sürücüye 10 bin 8 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
Evini 5 yıl dolmadan satanlar için kazanç vergisi uyarısı Babamı öldürdüm, annemi yaraladım diye bağıran saldırgan, bacağından vurularak yakalanabildi Garanti bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi         
15:29
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı         
14:42
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı         
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde         
00:01
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir         
23:06
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 17:26:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da "Havadan Özel Trafik Denetimi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]