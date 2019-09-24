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Antalya'da havadan trafik denetimi

1 saat önce

Antalya'da helikopter ve "Seçici Göz Denetimi" ile havadan yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

Antalya'da havadan trafik denetimi, System.String[]

Antalya'da helikopter ve "Seçici Göz Denetimi" ile havadan yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğüden yapılan açıklamaya göre, trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla 20 Eylül-23 Eylül'de helikopter ile yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmamaktan 20 sürücüye, kask takmayan bir sürücüye, yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymamaktan bir sürücüye ve seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 3 sürücüye para cezası uygulandı.

"Seçici Göz Denetimi" ile ise kırmızı ışık ihlali yapmaktan 10 sürücüye, emniyet kemeri takmamaktan 3 sürücüye, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 4 sürücüye ceza kesildi.

Denetimler boyunca toplam 45 sürücüye 7 bin 136 lira ceza uygulandığını bildiren açıklamada, trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesi için denetimlerin devam ettirileceği kaydedildi.

Antalya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:32 Kaynak: AA
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