Antalya'da havadan trafik denetimi - Son Dakika
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Antalya'da havadan trafik denetimi

25.07.2022 13:21
Antalya'da havadan trafik denetimi

Antalya'da skorsky helikopter ile havadan denetlenen Antalya-Konya yolu, Alacabel mevkii ve Side'de bulunan yollarda 44 sürücüye toplam 36 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Antalya'da skorsky helikopter ile havadan denetlenen Antalya- Konya yolu, Alacabel mevkii ve Side'de bulunan yollarda 44 sürücüye toplam 36 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetim çerçevesinde Aydın Filo Komutanlığından gelen özel maksatlı "Şahin göz" diye tabir edilen skorsky helikopter ile Antalya-Konya yolu ve Side Turizm bölgelerinde havadan trafik denetimleri icra edildi.

44 sürücüye 36 bin TL ceza

Antalya-Konya yolu Akseki sınırları içerisinde Alacabel mevkii ve diğer tehlikeli yolları kontrol eden ekipler, daha sonrasında Side turizm merkezinde bulunan yolları kontrol ettiler. Jandarma trafik ekiplerince havadan yapılan 2 saatlik denetimde kural ihlali yapan 44 sürücüye toplamda 36 bin TL idari yaptırım para cezası uygulandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da havadan trafik denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da havadan trafik denetimi - Son Dakika
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