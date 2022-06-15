Antalya'da havadan trafik denetiminde 513 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da havadan trafik denetiminde 513 sürücüye ceza uygulandı

15.06.2022 17:01
Antalya'da havadan trafik denetiminde 513 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da polisin helikopter ve dronlu trafik denetiminde 513 sürücüye cezai işlem uygulanırken, bin 130 kişiye de eğitim verildi.

Antalya'da polisin helikopter ve dronlu trafik denetiminde 513 sürücüye cezai işlem uygulanırken, bin 130 kişiye de eğitim verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Antalya'da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında ihlallerin önlenmesine yönelik olarak Antalya Karayolları üzerinde 7-13 Haziran tarihleri arasında havadan ve özel denetimler yapıldı.

Ekiplerin helikopter ve dron denetiminde 513 sürücüye, yük taşıyan araçlar denetiminde 183 sürücüye, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetiminde 55 sürücüye, traktör ve tarım işçileri taşımacılığı denetiminde 7 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 175 araç sürücüsü, 955 yolcu olmak üzere toplam bin 130 yol kullanıcısına eğitim verildi. - ANTALYA

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Antalya'da vakaya ulaşmada yüzde 99.5'luk başarı Antalya'da vakaya ulaşmada yüzde 99.5'luk başarı Antalya'da ambulansın vakaya zamanında ulaşma kriteri merkezde yüzde 99.5 Antalya'da ambulansın vakaya zamanında ulaşma kriteri merkezde yüzde 99.5 KGYS ve PTS'de bir haftada 564 kural ihlali kayda alınıp ceza uygulandı KGYS ve PTS'de bir haftada 564 kural ihlali kayda alınıp ceza uygulandı
Kaynak: İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da havadan trafik denetiminde 513 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika

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