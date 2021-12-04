Antalya'da havadan ve karadan "Güven ve Huzur" uygulaması - Son Dakika

Antalya'da havadan ve karadan "Güven ve Huzur" uygulaması

Antalya'da 817 polisin katılımıyla "Güven ve Huzur" uygulaması yapıldı.

Antalya'da 817 polisin katılımıyla "Güven ve Huzur" uygulaması yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan 817 personel ile 2'şer deniz ve hava aracı ile 3 dedektör köpeğin katıldığı uygulamada, 4 bin 190 kişi sorgulanırken, aranan 9 kişi yakalandı. Kontrol edilen 144 araca 94 bin 376 lira para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Uygulamada 36 işyeri, 7 alış veriş merkezi, 82 metruk bina, 61 okul çevresi, 43 park bahçe ve bir devre mülk kontrol edildi.

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