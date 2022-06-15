Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 175 araç ve 955 yolcu olmak üzere 1130 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Antalya 'da havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymadıkları tespit edilen 758 sürücüye para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Havadan ve karadan trafik denetimlerinde 758 sürücüye ceza yazıldı - Son Dakika

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