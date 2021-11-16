Üye Girişi
Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri - Son Dakika

Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri

16.11.2021 15:36
Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri

Antalya Emniyeti, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün havadan ve karadan trafik denetimleri devam ediyor.

Antalya Emniyeti, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün havadan ve karadan trafik denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında, kural ihlali yapan birçok sürücüye cezai işlem uygulanırken Yaşam Tüneli Çadırlarında 524 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Polis ekipleri, Antalya Karayolları üzerinde 8-15 Kasım tarihleri arasında havadan denetim ve özel denetimler gerçekleştirdi. Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 178 sürücüye, Özel Denetimde 228 araç denetlenerek 32 sürücüye, Emniyet Kemeri ve çocuk Bağlama Sistemleri Denetiminde toplam 2 bin 282 araç denetlenerek, 297 sürücüye ceza uygulandı. Alkol ve Uyuşturucu/Uyarıcı Madde denetiminde ise toplam bin 452 araç denetlendi. 171 sürücüye ceza uygulandı. Ayrıca ekiplerce yapılan Sivil Otobüs Denetimi kapsamında 4 araç denetlendi 2 trafik idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 105 araç ve 419 yolcu olmak üzere toplam 524 yol kullanıcısına eğitim verildi. - ANTALYA

Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri
Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri
Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri

Trafik Denetleme, Tragger, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar 15:23 Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! 15:16 Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi!
Eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti 15:04 Eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti Ayakkabı satışı yapan adam, dükkanında ölü bulundu 14:55 Ayakkabı satışı yapan adam, dükkanında ölü bulundu Profilo resmen iflas etti 14:51 Profilo resmen iflas etti
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti 14:30 Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! 14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!

Son Dakika Haberleri
15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar
15:22 Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar
15:15 Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi!
15:07 Bu akşam hangi diziyi izleyeceksiniz: İşte fragmanları
15:04 Eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti
14:55 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir
14:55 Ayakkabı satışı yapan adam, dükkanında ölü bulundu
14:51 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı
14:50 Profilo resmen iflas etti
14:45 Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamada bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir
İsmi "Yamyam"! Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor İsmi "Yamyam"! Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor         
15:36
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı! Hem ehliyetinden oldu, hem de 6 bin 700 lira ceza yedi Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı! Hem ehliyetinden oldu, hem de 6 bin 700 lira ceza yedi         
15:16
Bu akşam hangi diziyi izleyeceksiniz: İşte fragmanları Bu akşam hangi diziyi izleyeceksiniz: İşte fragmanları         
15:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
Cumhurbaşkanı ile birlikte Başak'ın ailesini ziyaret eden Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı Cumhurbaşkanı ile birlikte Başak'ın ailesini ziyaret eden Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı         
13:57
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir         
13:42
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 15:41:24. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement