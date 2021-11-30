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Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri - Son Dakika

Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri

30.11.2021 10:36
Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri

Antalya Emniyeti Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor.

Antalya Emniyeti Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor. 22-29 Kasım arasında yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan birçok sürücüye ceza uygulanırken 726 yol kullanıcısına Yaşam Tüneli Çadırı'nda eğitim verildi.

Otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında ihlallerin önlenmesine yönelik olarak Antalya Karayolları üzerinde 22-29 Kasım tarihleri arasında havadan denetim ve özel denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında, helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerde toplam 114 sürücüye, radarla hız denetiminde toplam 97 sürücüye, emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri denetiminde; toplam bin 120 araç denetlenerek 121 sürücüye, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetiminde toplam 932 araç denetlenerek 121 sürücüye, okul servis araçları denetiminde 142 araç denetlenerek 3 sürücüye, agresif sürücü davranışları denetiminde 5 bin 611 araç denetlenerek 271 sürücüye, sivil otobüs denetiminde de 4 araç denetlenerek 1 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 140 araç ve 586 yolcu olmak üzere toplam 726 yol kullanıcısına eğitim verildi. - ANTALYA

Trafik Denetleme, Tragger, Antalya, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri - Son Dakika
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